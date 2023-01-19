«Ни магазина, ни аптеки – никто не думает о стариках» 19.01.2023, 12:59

Крик души пенсионерки из Бобруйска.

Пенсионерка из Бобруйска Елена Владимировна, живущая в районе Киселевичи, рассказала bobruisk.ru:

– У нас большой район рядом с Киселевичами. Частный сектор, одни пенсионеры живут. Многим даже из дома выйти тяжело. А до ближайшего магазина надо ехать в Киселевичи на автобусе 5Б, который ходит редко. И эту сумку с продуктами попробуй донести еще!

Ни магазина, ни аптеки – никто не думает о стариках! Только говорят красиво про заботу о пенсионерах. Навестят нескольких, фотографии сделают – помогли! А то, что здесь люди хлеба себе купить не могут – никто не думает.

Был рядом у нас ларек хороший с продуктами. Так и его закрыли! Даже фундамента не осталось. Автолавка поездила недели две – удобно было очень: и закажешь что хочешь, и продавщица приветливая. Так и автолавка больше не ездит.

Мы же в черте города живем, а приходится соседей помоложе просить, чтобы хлеб и лекарства купили.

К врачу добраться – тоже проблема большая. Мы к первой поликлинике относимся. А отсюда ничего к ней не идет. Мне, например, через месяц 80 лет будет. И операцию делали на позвоночнике. Я даже по дому долго ходить не могу, как же мне добираться по врачам, да за продуктами?

И ведь здесь стариков большинство, и многого мы не просим: путь автолавка приезжает или ларек вернут. И аптеку бы поближе.

Сколько лет назад просили «депутата» от нашего округа, чтобы продлили сюда маршрут 14-го автобуса. Он и возле «морзоновки» останавливается, и на «дзержинку» едет. Так все впустую.

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