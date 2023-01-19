В шедевре Рембранта «Ночной дозор» обнаружили нечто необычное и крайне редкое 19.01.2023, 12:59

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Ранее ничего подобного не встречалось в исторических произведениях искусства.

Картина «Ночной дозор» была написана маслом в 1642 году голландским художником золотого века Рембранта ван Рейна. Картина носит полное название «Ополченческая рота округа II под командованием капитана Франса Баннинка Кока» и является самой большой композицией из всех, когда-либо написанных Рембрантом — ее размер 3,6 на 4,4 м, пишет Express (перевод - «Фокус»).

Сегодня картина выставлена в Рейксмузеуме в Амстердаме. Кроме того, она примечательна своим драматическим использованием света и тени, которое создает ощущение движения. Этот эффект также называется «тенебризмом2. Однако не только этим примечателен шедевр Рембранта — в ходе анализа картины исследователи обнаружили редкое химическое соединение, которое ранее не встречалось ни в одном другом из произведений искусства.

В новом исследовании группа ученых из Университета Антверпена в Бельгии объединили различные многомасштабные методы визуализации для изучения материалов, которые Рембрант использовал для написания своего шедевра. Для этого исследования ученые разработали специальное рентгеновское устройство. Кроме того, ученые также изучили крохотные образцы, взятые непосредственно с самой картины, и изучили их посредством синхротронных рентгеновских зондов в Европейском центре синхротронных исследований (ESRF) во Франции и источника излучения PETRA-III в Германии.

Проанализировав полученные данные ученые обнаружили нечто удивительное — на шедевре Рембранта присутствовало металлоорганическое соединение — формиат свинца, который ранее ученые не встречали ни на одном другом предмете искусства. По словам автора исследования Виктора Гонсалеса из Высшей нормальной школы Париж-Сакле, ранее свинцовый формат был обнаружен на картине лишь один раз в 2020 году, однако его нашли на модельных картинах, в которых использовались свежие краски.

Гонсалес также отметил, что ученые не просто обнаружили форматы свинца, но идентифицировали их в областях, где не использовались пигменты свинца — белый или желтый. Исследователи предположили, что, вероятно, эти форматы свинца быстро исчезают, а потому ученые не замечали их ранее ни на одной из картин.

По словам научного руководителя Рейксмузеума профессора Катриен Кеуне, данное исследование проливает свет на то, как работал великий художник и как наилучшим образом сохранить произведение искусства для следующих поколений.

Кеуне отмечает, что данная находка дает исследователям ряд подсказок о возможном использовании масляной краски на основе свинца Рембрантом, потенциальном влиянии лаков на масляной основе, а также о сложном химическом составе исторических картин, написанных маслом.

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