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Бойцы ВСУ разгромили русскую пехоту под Соледаром

  • 19.01.2023, 12:59
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Бойцы ВСУ разгромили русскую пехоту под Соледаром
фото: УНИАН

Оккупанты пытались укрыться в промышленной зоне.

Украинские пограничники уничтожили вражескую группу пехоты под Соледаром Донецкой области.

Об этом сообщает ГПСУ.

На днях с помощью БПЛА пограничников были успешно поражены места укрытия и скопления пехоты оккупантов. Российские военные укрывались в промышленной зоне.

«После получения координат размещения рашистов по ним также отработала наша артиллерия», - отмечают пограничники.

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