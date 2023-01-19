Бойцы ВСУ разгромили русскую пехоту под Соледаром
- 19.01.2023, 12:59
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Оккупанты пытались укрыться в промышленной зоне.
Украинские пограничники уничтожили вражескую группу пехоты под Соледаром Донецкой области.
Об этом сообщает ГПСУ.
На днях с помощью БПЛА пограничников были успешно поражены места укрытия и скопления пехоты оккупантов. Российские военные укрывались в промышленной зоне.
«После получения координат размещения рашистов по ним также отработала наша артиллерия», - отмечают пограничники.