Николай Автухович: Держитесь и до скорой встречи
- 19.01.2023, 13:05
Мать политзаключенного получила письмо из гродненской тюрьмы.
17 октября политзаключенному Николаю Автуховичу присудили 25 лет колонии. За решеткой его удерживают уже более двух лет. В заключении на него непрерывно оказывается давление, а письма доходят только до матери, сообщают правозащитники.
Недавно политзаключенный прислал поздравительное письмо, в котором поблагодарил неравнодушных людей за поддержку:
«Только через тебя могу передать поздравления тем, кто меня знает, кто переживает за меня, кто поддерживает! Пусть не волнуются за меня и спасибо им большое! Все, мамочка, держись и до скорой встречи!».
Правозащитники подчеркивают, что до рассмотрения апелляционной жалобы вы можете поддержать фигурантов «дела Автуховича» посылками, даже медицинскими, а также телеграммами и письмами солидарности. Также вместе с письмами можно класть пустые конверты, марки, наклейки, ручки и бумагу.
Адрес для поддержки: Tюрьма №1, 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1, Николай Николаевич Автухович.