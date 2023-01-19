Николай Автухович: Держитесь и до скорой встречи 19.01.2023, 13:05

Николай Автухович

Мать политзаключенного получила письмо из гродненской тюрьмы.

17 октября политзаключенному Николаю Автуховичу присудили 25 лет колонии. За решеткой его удерживают уже более двух лет. В заключении на него непрерывно оказывается давление, а письма доходят только до матери, сообщают правозащитники.

Недавно политзаключенный прислал поздравительное письмо, в котором поблагодарил неравнодушных людей за поддержку:

«Только через тебя могу передать поздравления тем, кто меня знает, кто переживает за меня, кто поддерживает! Пусть не волнуются за меня и спасибо им большое! Все, мамочка, держись и до скорой встречи!».

Правозащитники подчеркивают, что до рассмотрения апелляционной жалобы вы можете поддержать фигурантов «дела Автуховича» посылками, даже медицинскими, а также телеграммами и письмами солидарности. Также вместе с письмами можно класть пустые конверты, марки, наклейки, ручки и бумагу.

Адрес для поддержки: Tюрьма №1, 230023, г. Гродно, ул. Кирова, 1, Николай Николаевич Автухович.

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