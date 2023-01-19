В Казахстане депутата изгнали из парламента за поддержку РФ

В Казахстане депутата изгнали из парламента за поддержку РФ2
- 19.01.2023, 13:09
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Партия «Ак Жол» отобрала у него мандат.
Казахстанская политическая партия изгнала одного из депутатов парламента после того, как он поддержал военное вторжение России в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
Депутат парламента Азамат Абильдаев заявил в этом месяце «Радио Свобода», что поддерживает то, что Россия называет «специальной военной операцией» в Украине, и назвал киевское правительство «нацистами», повторив тезис Кремля.
Правительство Казахстана, несмотря на традиционно тесные связи с Москвой, не поддержало вторжение и не признало аннексию украинских территорий Россией и призвало к миру.
Партия «Ак Жол», к которой принадлежит Абильдаев, заявила, что обсудила его комментарии на собрании и решила исключить его и попросить центральную избирательную комиссию отозвать его мандат.
В заявлении партии говорится, что «она всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей республики и других дружественных государств».
Хотя формально «Ак Жол» является оппозиционной партией, она в основном следует линии правительства по ключевым вопросам.