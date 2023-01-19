«Мурашки по коже бегут, но все равно тепло» 6 19.01.2023, 13:23

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Белорусы рассказали, почему окунаются в проруби на Крещение.

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. Традиционно в этот день и накануне верующие и не только окунаются в проруби. При этом некоторые священники уверяют, что данная традиция в первую очередь народная, а врачи заявляют: после таких упражнений можно не только заработать переохлаждение, но и обострить цистит, простатит и другие заболевания. Несмотря на предостережения, люди продолжают закаливаться в купелях.

Журналисты onliner.by решили узнать, что подталкивает их зимой опускаться в ледяную воду, и посетили несколько оборудованных купелей.

«Ни разу не простыла, и никаких заболеваний после окунания у меня не было»

Середина января в этом году отбросила нас в какой-то слякотный ноябрь, и крещенские морозы обернулись на этот раз дождями. Но такая мерзопакость никак не отпугнула желающих окунуться.

Одной из самых востребованных и атмосферных точек не первый год считается спасательная станция на водохранилище Вяча. Саму купель здесь выполняют в форме креста, а рядом с подсветкой ставят вырезанное изо льда название водоема. Температура воды на вечер среды здесь составляла 4 градуса, воздуха — 2.

Одной из первых в купели окунулась минчанка Ольга, приехавшая на Вячу с семьей.

— Знаете, у меня хронический цистит, но это никак меня не останавливает. Я все равно стараюсь каждый год окунаться. Пропускала лишь по причине ковида и беременности, — признается женщина. — Впервые решила окунуться лет 7 назад. Сама захотела и еще мужа подбила. Это было на водохранилище Дрозды, но там нам не очень понравилось, и потом мы стали ездить сюда. Ни разу не простыла, и, слава Богу, никаких заболеваний у меня не было.

— И какие у вас впечатления после купания?

— Даже не передать словами. Когда выходишь, будто ощущаешь себя на 10 лет моложе. Тебе легко становится, душевно очищаешься, потом едешь [домой], вспоминаешь свои грехи, и мне даже кажется, что избавляешься от них.

Обычно люди окунаются и сразу стараются по ступенькам выбраться наверх, завернуться в полотенце и пойти греться в палатку-раздевалку, а вот Егор даже проплыл вдоль проруби.

— Я уже не первый год сюда приезжаю и знаю, что здесь удобно и все хорошо оборудовано. В первый раз мне было интересно, какие ощущения испытаю, смогу не смогу.

Но когда на улице минус 20, заставить себя окунуться не могу, а когда теплее — вполне.

Последствий на своем здоровье не ощущал. Все-таки в воде я провожу небольшой промежуток времени. Буду ли повторять? Для меня это не принцип. Каждый год 9 мая на Вяче открываю плавательный сезон, и вот это для меня является традицией.

— Религиозного подтекста для вас в окунании нет?

— Учитывая, что я некрещеный, в этом святости для меня нет. Для меня это больше желание преодолеть себя.

— Вы тоже с семьей приехали?

— Да. Окунались еще супруга и старший сын, младшему пока рано. Кто ребенка решил испытать? На самом деле мы его удерживали. Он уже несколько лет порывался, но мы не пускали. Сказали: год будешь закаляться, а на следующий дадим тебе возможность искупаться. Вот, что называется, пришлось.

«Мамулечка, давай полотенышко!»

Не все в воде ощущали себя комфортно. Девушка Кристина, приехавшая на Вячу с родителями, все никак не могла спуститься в воду, с головой не окуналась, а потом со словами «Мамулечка, давай полотенышко!» стрелой вылетела на берег. Правда, через пару минут она уже согрелась и рассказала, что окунается на Крещение уже второй раз. Говорит, что делает иногда нехорошие вещи и верит, что так можно смыть с себя грехи.

Примерно в это время в воду спустился и вышел из нее Денис, а чуть позже на берегу с ребенком ожидал свою супругу. Практиковать окунания на Крещение он начал лет 5 назад.

— Лично для меня это проверка своих физических кондиций. Потому что это больно, неприятно, холодно, мокро. Короче говоря, отвратительно. И редки случаи, когда человеку в здравом уме приходится пережить такое. Поэтому для меня это прежде всего испытание характера.

— Любите проверять себя через подобные ощущения?

— Именно так. Нет здесь для меня религиозной составляющей. Это именно проверка себя.

— За здоровье никогда не волновались?

— Никогда. Пропустил всего лишь год или два, когда не чувствовал себя на 100 процентов готовым.

Если есть какие-то сопли, усталость, не отдохнул, то не иду. В этот раз чувствовал себя абсолютно нормально.

Еще один собеседник — Дмитрий вспоминает, что впервые искупался в крещенской проруби еще в 2012-м и буквально сразу же попал в объективы телевизионщиков.

— Через год купался уже вместе с дочкой (ей тогда было 7 лет), и с тех пор у нас такая семейная традиция. Какое значение все это имеет для меня? Даже жена заметила, что когда мы начали купаться, перестали болеть. В прошлом не ходили — вся семья с соплями. Вижу в этом закономерность. Организм после этого — шикарно. Всем советую. Заходишь в воду — холодно, а когда выходишь, уже больше согреваешься. Мурашки по коже бегут, но все равно тепло.

«Я, кстати, немного простыла»

В самом Минске окунуться можно сразу в нескольких местах. Мы решили съездить на Комсомольское озеро и не прогадали. Как сказал один из спасателей, к 9 вечера под дождем искупались порядка 300 человек. Одна из них — Наталья. Для нее это вообще был первый подобный опыт.

— Хотелось новых ощущений, — обернувшись в полотенце, рассказывает девушка. — Приняла решение сегодня, взяла вещи наобум. Думала, мало ли что-нибудь в голову да тюкнет. В итоге приехала. Какие ощущения? Дух захватывает, тело немеет. Прикольно. Кожу пощипывает. Думаю, в следующем году тоже пойду. Хотелось бы на морозе окунуться, а не под дождем. Но для первого раза тоже пойдет.

— За здоровье не переживаете?

— Я, кстати, немного простывшая. Надеюсь, после такого нырка болезнь как рукой снимет.

За время, пока общались с купальщиками, встретили и тех, кто приехал окунуться именно по религиозным соображениям.

— Это часть православной культуры. Часто слышишь, что это необязательно, якобы понты со стороны определенных людей. Может, у кого-то так, но я так не делаю. Для меня все это носит другой смысл, — рассказывает Михаил. — Сегодня праздник, и через закаливание напоминаешь, для чего это делаешь. Не просто ради интереса. Когда в проруби впервые окунулась моя жена, для нее это был спортивный интерес. Но, может, через него она со временем придет к чему-то более глубокому.

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