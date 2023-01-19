NYT: США уже готовы помочь Украине вернуть Крым 3 19.01.2023, 13:28

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В позиции Вашингтона произошли кардинальные изменения.

В США после года полномасштабной войны РФ против Украины уже начала появляться готовность помочь Киеву бороться за оккупированный Крым. Россияне используют захваченный полуостров как базу, с которой наносят сокрушительные удары по материковой Украине.

Теперь страхи Соединенных Штатов относительно возможной эскалации в войне уже почти полностью угасли. Поэтому традиционная позиция США о непредоставлении определенного оружия, которое может достать до Крыма, уже начинает смягчаться. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников, которые предоставили информацию на условиях анонимности.

Отмечается, что администрация Байдена после нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами начали признавать, что Украине может понадобиться сила для нанесения удара по Крыму, где РФ обустроила себе военные базы и куда стянули десятки тысяч российских военных.

В США уже придерживаются мнения, что если украинская армия сможет показать Путину, что он потерял контроль над Крымом, это поможет в переговорах с РФ.

Также в издании отмечают, что в Соединенных Штатах практически угасли опасения, что страна-агрессор Россия может применить в ответ тактическое ядерное оружие. Однако в США предупреждают, что такой риск все равно остается.

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