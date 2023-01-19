Ученые: Луна окажется ближе всего к Земле за почти 1000 лет 2 19.01.2023, 13:32

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Фото: Charter97.org

Как это повлияет на нашу планету?

Уже в субботу, 21 января 2023 года, Луна будет находится ближе всего к Земле за последние 992 года. Расстояние до нашего спутника будет составлять 356 568 км. Это самое близкое расстояние до Земли с 1030 года, то есть периода, который предшествовал Крестовым походам, а Киевская Русь процветала. Как же это событие повлияет на нашу планету и что еще произойдет в космосе, пишет Forbes (перевод - «Фокус»).

21 января Луна будет находиться в перигее, то есть в самой близкой точке к Земле и расстояние до нашего спутника составит 356 568 км. В это время у нашего спутника начнется новая фаза, которая называется новолуние. Если новолуние совпадает с нахождением Луны в ближайшей точке с Землей, то иногда это событие называют «суперлунием2, хотя официально в астрономии это название не используют.

Во время этого космического события Луна будет не видна в небе, и она будет находиться примерно между Солнцем и Землей. Наш спутник вращается по немного вытянутой эллиптической орбите вокруг Земли, поэтому каждый месяц она приближается к планете и находится в ближайшей точке, то есть в перигее, или в самой дальней точке, то есть в апогее.

Астрофизик Грэм Джонс выяснил, что на выходных Луна будет находиться ближе всего к Земле за последние 992 года. Он провел изучение данных о расположении Луны во время новолуния ближе чем 356 570 км к Земле за последние 2000 лет и выяснил, что в последний раз она находилась в перигее во время новолуния в 1030 году, второй раз такое произойдет в субботу, 21 января, а третье подобное событие произойдет в 2368 году.

Кстати, приближение Луны к Земле совпадает с еще одним космическим событием, которое называется соединением Венеры и Сатурна. В воскресенье, 22 января, сразу после захода Солнца эти две планеты будут видны в небе близко друг другу и будут находиться почти на одной линии.

По словам ученых, в период с 20 по 25 января влияние Луны на приливы на Земле будет особенно сильным. Поэтому можно будет наблюдать огромные приливы в прибрежных районах в течение этих дней, но пик масштабных приливов наступит 23 января.

Вместе с новолунием и максимальным сближением Луны к Земле наступит также китайский Новый год, символом которого является кролик или кот. Поэтому с 21 января можно точно говорить, что настал Год Кролика или Год Кота.

Хотя Луна и не будет видна в ночном небе, она все еще будет находиться между Солнцем и Землей. Но она не закроет собой нашу звезду, ведь она будет расположена не на одной линии между Солнцем и нашей планетой. В противном случае это привело бы к солнечному затмению.

Расстояние Луны от Земли имеет решающее значение, что касается солнечных затмений. Если наш спутник находится относительно близко к Земле, то он может заблокировать весь солнечный диск и вызвать полное солнечное затмение, которое в следующий раз произойдет 20 апреля 2023 года.

Однако, если Луна находится относительно далеко и, таким образом, выглядит меньше, она не может полностью закрыть Солнце, и в результате происходит кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 14 октября 2023 года.

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