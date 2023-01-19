Житель Волковыска запустил петарду в самолет 10 19.01.2023, 13:43

8,512

Взрыв произошел внутри МиГ-15.

В Волковыске местного жителя будут судить из-за брошенной в памятник-самолет петарды. Таким образом он хотел устроить громкое «пиротехническое шоу» под Новый год, но вместо этого получил уголовную статью за хулиганство, сообщили в Следственном комитете.

— Накануне празднования Нового года 25-летний житель Волковыска с компанией друзей отправился прогуляться в город. При себе у парня находились петарды. Одну из них он взорвал вблизи дома, однако звук от взрыва не впечатлил его, — рассказали в ведомстве.

После этого молодой человек проходил мимо памятника «Доблестным летчикам» в виде самолета УТИ МиГ-15 и решил забросить петарду внутрь, рассчитывая на более громкий эффект.

Из-за взрыва пиротехники в хвостовой части памятника образовались повреждения — их потом обнаружил работник местной коммунальной службы. Он обратился в милицию.

Подозреваемый рассказал, что бросил петарду в самолет на трезвую голову, но так и не смог объяснить зачем. При этом он заявил, что сожалеет о случившемся и готов возместить причиненный ущерб.

По профессии любитель пиротехники — водитель-международник. К уголовной ответственности он ранее не привлекался.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».