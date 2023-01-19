«Это какой-то ад»: врачи рассказали, как принимали раненых в Броварах 19.01.2023, 13:45

6,304

Родители несли своих детей на руках.

В Броварах под Киевом утром 19 января упал вертолет с высшим руководством Министерства внутренних дел Украины. Он серьезно задел детский сад и окончательно разбился возле жилого дома. Медики больницы города вспомнили первые минуты после трагедии, когда к ним начали привозить пациентов, и описывают это как ад.

Одна из медсестер рассказала, что узнала о трагедии от своей дочери по телефону. Об этом говорится в репортаже «Суспильного».

«О том, что произошло, я узнала, когда мне позвонила дочь. Говорит, мама, жди, сейчас у вас будет жесть. Так и было», – говорит одна из медсестер больницы в Броварах.

Другая медсестра отмечает, что то утро было похоже на ад. Она рассказала, что у нее до сих пор стоят перед глазами дети, которых привозили в медучреждение родители. Одна девочка ей запомнилась больше всего.

«У нее была такая курточка, вся разорванная, сквозь дыры из нее сыпался пух. Потом сразу забежал другой мужчина еще с одной девочкой на руках. Кричит: «Куда?» Я ответила, что сразу в реанимацию. А дальше стали заносить больше детей, третье, четвертое ... Это просто какой-то ад», – вспоминает медсестра.

Врач медучреждения Сергей Викторович рассказал, что был на работе с половины восьмого утра.

«О том, что произошло, узнал, когда нам стали заносить пациентов. А потом уже прочитал в новостях. Сейчас всем оказывается помощь. Родственники и пострадавшие пока общаться ни с кем не хотят», – говорит врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».