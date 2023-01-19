Белорусы смогут получить испанские визы «цифрового кочевника»: условия 5 19.01.2023, 13:53

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Виза будет выдаваться сроком на 1 год.

Испания готовится ввести новый тип виз для «цифровых кочевников». К концу марта 2023-го года правительство страны опубликует четкие требования и инструкцию по получению визы Digital Nomad. После этого заявители смогут подать документы.

Однако основные условия и положения уже известны:

- заявитель должен иметь профильное образование или 3 года опыта работы по специальности.

- Претендовать на этот тип визы могут удаленные работники из любой сферы, не только IT-специалисты.

- Заявитель должен предъявить трудовой контракт с компанией, располагающейся вне Испании и существующей более 1 года.

- Необходимо предоставить документ, подтверждающий удалённый характер работы в компании не менее 3 месяцев.

- Обязательное отсутствие судимости за последние пять лет.

- Наличие финансовых гарантий (точная сумма пока не указывается, но не менее 2000 евро).

Такая виза будет выдаваться сроком на год, после её получения можно оформить вид на жительство сроком от 1 года до 3 лет в зависимости от рабочего контракта кандидата.

Подать документы можно напрямую в Испании, даже при наличии обычной туристической визы. Главное не нарушать миграционное законодательство. Нелегальные мигранты не смогут получить визу «цифрового кочевника».

Также возможно оформление визы в Консульстве Испании в стране проживания.

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