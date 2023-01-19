В Грузии прощаются с Вахтангом Кикабидзе 7 19.01.2023, 13:52

4,190

Вахтанг Кикабидзе

Его гроб покрыли украинским и грузинским флагами.

Сегодня, 19 января, в Тбилиси проходят похороны знаменитого грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Он будет похоронен, согласно своему завещанию, на старом Верийском кладбище, рядом с матерью, сообщает nv.ua.

После панихиды в храме Кашвети с утра 19 января его гроб был перенесен в Тбилисскую филармонию для заключительной церемонии прощания. Планируется, что на прощальной церемонии появится министр культуры Александр Ткаченко и зачитает заявление президента Владимира Зеленского. Об этом ранее сообщили в посольстве Украины.

Гроб Кикабидзе покрыт двумя флагами — грузинским и украинским. Как сообщают грузинские СМИ, это было решением семьи.

Легендарный артист скончался 15 января 2023 года. В последние годы Кикабидзе тяжело болел.

Кикабидзе, получивший в 1980 году в Грузии звание народного артиста, прославился в 60−70-е годы благодаря своим ролям в фильмах Мимино, Не горюй!, Встреча в горах и прочим.

В 2008 году Кикабидзе перестал выступать в России из-за российского вторжения в Грузию и отказался от всех наград, полученных там ранее.

Он активно поддерживал Украину. В 2013 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Украины.

Грузинский актер осудил аннексию Крыма в 2014 году и широкомасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году. До последнего Кикабидзе выражал свою поддержку украинцам. В августе прошлого года он потратил весь сбор от своего юбилейного концерта на помощь ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».