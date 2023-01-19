«Украинская правда»: Вслед за Арестовичем последует волна громких отставок

«Украинская правда»: Вслед за Арестовичем последует волна громких отставок30
- 19.01.2023, 14:10
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С большой долей вероятности, будет уволен первый замруководителя Офиса президента Украины.
Вслед за Алексеем Арестовичем из Офиса президента Украины вскоре, с большой долей вероятности, будет уволен первый замруководителя Офиса Кирилл Тимошенко.
Об этом в своем Тelegram-канале сообщило издание «Украинская Правда» со ссылкой на информацию сразу нескольких источников.
Более того, вместе с ним могут покинуть свой пост сразу несколько глав областей, которые связаны с Тимошенко.
«Все больше и больше наших собеседников говорят о том, что в ближайшее время должность заместителя главы ОПУ может лишиться Кирилла Тимошенко. Также уволить могут нескольких председателей ОГА, связанных с Тимошенко», - отмечено в сообщении.
Информацию подтверждает и издание «Бабель» - источники в Верховной Раде также сообщают о грядущем увольнении. Причина пока неизвестна, однако это может произойти в самое ближайшее время, уточняют собеседники издания.
Накануне на увольнение Тимошенко намекнул депутат Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Еще один нардеп Алексей Гончаренко также сообщил, что в Офисе президента Украины будут увольнения. По его данным, вскоре свой пост может утратить еще один министр из правительства. По данным журналистов, Тимошенко в ОП отвечает за «большое строительство» и восстановление страны после российского вторжения. Ранее он стал фигурантом крупного скандала, когда стал известен роскошный стиль жизни чиновника.