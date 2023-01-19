Путина кинули вчерашние «друзья» 1 19.01.2023, 14:38

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Бывшие союзники отворачиваются от главы Кремля.

Президент Сербии Александр Вучич неожиданно осудил вторжение России на территорию Украины. Сербы никогда не приняли бы решение, которое еще не поддержали западные элиты.

Об этом в эфире «24 канала» заявил политолог Николай Давидюк. По его мнению, Александр Вучич никогда бы не принял решение присоединиться к проукраинскому блоку, если бы западными элитами не было принято решение добить Владимира Путина.

«Сербы всегда впрыгивают в последний вагон, когда уже известно, куда четко едет поезд. И они знают, что поезд «Война России против Украины» едет в сторону проигрыша России», - уверен политолог.

По словам Давидюка, поскольку решение западных стран по вопросу российско-украинской войны уже принято, сербы сказали: «Супер, мы определились, прыгаем в последний вагон. Мы за Украину».

Политолог считает, что Украина не теряла связи с Сербией, несмотря на поддержку последней России.

«Сербия поддерживала Россию всегда, продавали тайно оружие, еще многое делали. Украина не теряла связи с ними. Мы понимали, что это не справедливо, но пытались сотрудничать», – напомнил Давидюк.

По мнению политолога, президент Сербии Вучич значительно хитрее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он бездействовал бы без окончательной договоренности западных элит.

«По большому счету, условная «Тегеранская конференция» западного мира против России состоялась. Решение свергнуть фашистский режим принято. И Вучич это понимая, стал на сторону Украины», – пояснил Давидюк.

Друзья отвернулись от Путина

Политолог рассказал, что от России начали отворачиваться все главные друзья. В частности, в Казахстане заявили, что начнут выселение российских «уклонистов». В Китае также высказался о том, что не знали о грядущей войне и готовы поддерживать Украину.

«Турция заняла дикий нейтралитет. Реджеп Эрдоган призывает не к тому, что Путин, добивай их и забирай все себе, а уговаривает урегулировать. Он не говорит украинцам сдаваться – «Байрактары» идут и идут в Украину», – отметил Давидюк.

При этом, по словам политолога, Босфорский пролив Эрдоган так и не открыл для российских кораблей, а московский капитал все равно продолжает идти в Турцию. Кроме того, россияне сами «кинули» еще одного своего партнера – Армению.

«Поэтому самые большие друзья Путина покинули. Западные страны уже приняли решение демонтировать режим и ставить Путина на колени. Поэтому страны типа Сербии и присоединились», - подытожил политолог.

Заявление Вучича о войне в Украине

Президент Сербии Александар Вучич, известный своей лояльностью к России, неожиданно осудил действия Кремля. В своем интервью сербский лидер заявил, что уже несколько месяцев не общается с Путиным.

Вучич сделал заявление о том, что Сербия не поддерживает войну России против Украины и выступает за территориальную целостность нашего государства.

Александр Вучич признал, что между Белградом и Москвой до сих пор хорошие отношения. Но сербский лидер говорит, что его страна поддерживает далеко не все решения Кремля.

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