ВСУ ликвидировали в Кременной «героя русских сказок» 19.01.2023, 14:44

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Он вел в бой взвод вражеских десантников.

В Украине ликвидирован 37-летний разведчик-оператор 237-го десантна-штурмового полка 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Башкортостана Алмаз Сафин.

В свои годы Сафин успел повоевать в Сирии, а в сентябре 2022 года приехал убивать украинцев, пишет УНИАН.

Служить в армии по контракту Алмаз Сафин остался после срочной службы. До недавнего времени его задачей была подготовка будущих офицеров. Он был заместителем командира учебного взвода в Новосибирском военном училище.

Ликвидировали оккупанта в боях за Кременную, когда он вел взвод десантников.

Кремлевские пропагандисты уже успели сочинить о террористе фантастические истории. Например, «Комсомольская правда» пишет, как Сафин «ценой своей жизни сорвал попытку наступления ВСУ на Кременную».

Утверждается, что Сафин получил тяжелое осколочное ранение, но, несмотря на это, успел якобы убить до полусотни «националистов».

Боевик скончался от ранений уже после боев, потешаются пропагандисты. Путин даже присвоил спецназовцу «Героя России» за «мужество и героизм».

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