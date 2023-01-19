«Не хотим больше вкладываться: ждем перемен и копим деньги» 1 19.01.2023, 14:53

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Белорусы купили участки под дома, а лукашисты хотят их изъять.

Некоторые белорусы в надежде обзавестись собственными жилыми метрами покупают участок за городом под строительство дома. Иногда обстоятельства не позволяют людям заниматься возведением жилья, тогда есть риск, что землю у владельца заберут. Несколько таких историй «Зеркалу» рассказали читатели.

«Жалеем, что связались со стройкой»

Алина (имена героев текста изменены) росла в многодетной семье, метров всем не хватало, поэтому старшие дети стали на очередь на получение участков земли для строительства на них частных домов.

— Мы с мужем стояли в очереди, она подошла очень быстро. Участок в небольшом городке мы купили в прошлом году за 1000 долларов (2632 рублей по курсу Нацбанка Беларуси в пересчете. — Прим. ред.). Землю купили еще два моих брата, — вспоминает Алина.

Девушка говорит, что через некоторое время им начали звонить из сельсовета, сообщали, что новым землевладельцам надо приехать на участок, чтобы скосить траву. Потом несколько раз звонили и предупреждали, что на участке надо что-то срочно строить, иначе его заберут.

— Двоим моим братья тоже постоянно звонили и подгоняли, чтобы работали на участке быстрее. Нам объяснили, что за год мы должны построить хотя бы «коробку», пусть даже она будет без крыши.

У Алины с супругом были деньги, которые им дарили на свадьбу, их они решили пустить на строительство. Сперва решили построить гараж. Около 800 рублей отдали за щебень и песок, еще средства ушли на доставку этих материалов, выкапывание траншеи для фундамента и прочие работы.

— Мы уже иногда жалеем, что связались со стройкой. Думаем, что лучше было бы купить готовую квартиру. Муж работает дальнобойщиком, часть заработанных денег уходит на жизнь, остаток мы собираем на строительство. Я нахожусь в декрете с малышом, поэтому денег заработать не могу.

Постоянная угроза изъятия участка держит супругов в напряжении. Они не хотят потерять средства, которые вложили в стройку. Сейчас они намерены купить блоки для возведения стен дома. По сведениям Алины, не в сезон они стоят намного дешевле. А весной приступят к стройке, помогать будет свекор девушки.

«Не хотим больше вкладывать деньги. Ждем перемен и копим деньги»

В 2020 году Наталья покупала земельный участок через агентство недвижимости. За это посредник взял хороший процент с покупателя и уверил, что «сроки для строительства хорошие».

— Участок находился на хуторе, большой, крайний, поэтому мы очень обрадовались, когда нашли его, сошлись на цене 4500 долларов. Хотели строить там дом для постоянного проживания, — вспоминает женщина.

Семья начала строить дом на участке. По организационным вопросам они приехали в сельсовет, а там им сказали, что сроки строительства давно вышли, а стройка невозможна. Как быть в этом случае владельцам земли, там не объяснили.

— Альтернативы никакой не было, только ждать, пока участок отберут. Посоветовались с друзьями, они нам предложили построить дом самовольно, а потом заплатить штраф. Это был единственный выход из ситуации, который мы знали.

За семь месяцев на участке возвели дом, накрыли его крышей, вставили окна. И снова приехали в сельсовет — узакониваться.

— На меня выписали протокол за административное правонарушение, назначили штраф за самовольное строение 6 базовых величин (на сегодня это 222 рубля. — Прим. ред.). Потом я узнала, что это минимальный штраф, максимум предусмотрен в 30 базовых (1110 рублей).

Штраф Наталья оплатила. Потом заново подала заявление в сельсовет на проведение электроэнергии на участок, его одобрили и свет в доме появился.

— Все, землю теперь у нас не заберут — там уже есть законное строение. Но пока мы там больше ничего не делаем — не хотим вкладывать деньги, потому что не знаем, что будет дальше в стране. Ждем перемен и копим деньги.

«Если землю заберут, то участок перевыкуплю»

Несколько лет назад Михаил через аукцион купил за 1000 долларов два земельных участка возле озера. Сошлось все так, как и мечтал мужчина: участок ровный, цена хорошая, доезжать удобно, первая береговая линия.

На одном участке Михаил построил небольшой дом, на втором намеревался сделать гостевой дом. Но репрессии, которые последовали после президентских выборов, заставили белоруса все бросить и уехать из страны.

— Теперь у меня могут изъять незастроенный участок. Хотя никаких писем об этом мне еще не приходило. Конечно, я бы очень хотел сохранить это место. Если землю заберут, то я даже думаю перевыкупить участок после изъятия, если никто не купит. Но если ситуация в стране не изменится, то, конечно, я от этой идеи откажусь.

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