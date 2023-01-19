Нанесен удар по Белгородской области РФ: сильные разрушения 4 19.01.2023, 14:54

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Опубликованы кадры после «обстрела».

В Белгородской области РФ сообщают о «прилетах» в Валуйском городском округе. Вследствие якобы обстрела пострадали постройки в селе Долгое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

«В Валуйском городском округе под обстрел попало село Долгое. Пострадавших нет. Снарядом разрушены комната и хозпостройка в частном домовладении, в котором никто не проживал», - написал он.

Напомним, вчера в Белгородской области вновь сообщили об обстреле одного из сел Валуйского горокруга. Вследствие взрыва есть пострадавший.

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