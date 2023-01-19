Токаев распустил парламент Казахстана и всех депутатов в стране 9 19.01.2023, 15:05

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Касым-Жомарт Токаев

Назначена дата новых выборов.

Власти Казахстана распустили Мажилис — нижнюю палату парламента, — а также депутатов всех региональных парламентов (маслихатов). Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Касым-Жомарта Токаева.

Указ вступил в силу в день опубликования. Выборы нового состава депутатов назначены на 19 марта. Дату выборов в региональные парламенты позже определит ЦИК.

Проведение внеочередных выборов «продиктовано логикой конституционной реформы», объяснил Токаев в отдельном заявлении. Ранее президент провел в стране реформу. Решение о ее проведении вынесли на общенациональный референдум.

В парламента Казахстана избираются 197 депутатов. Из них 98 проходят по всеобщему голосованию, а 9 — решением консультативного органа при президенте страны.

В новый парламент 70% депутатов будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам, заявил Токаев. Региональные выборы в парламенты областей и городов республиканского значения пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50. В маслихаты районов и городов областного значения избиратели будут выбирать только кандидатов по одномандатным округам.

Токаев начал проводить политические реформы после массовых протестов января 2022 года, когда фактически от власти был отстранен бывший президент Нурсултан Назарабев. До этого Назарбаев ушел в отставку и назначил преемником своего близкого союзника Касым-Жомарта Токаева, но сохранял широкие полномочия.

В сентябре прошлого года Токаев провел конституционную реформу, увеличив президентский срок с пяти до семи лет. После этого он объявил о внеочередных президентских выборах, на которых победил с большим отрывом: он набрал 82,45% голосов.

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