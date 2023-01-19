Daily Mail: Путин болен, напуган и ослаблен 2 19.01.2023, 15:14

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На поведении главы Кремля сказываются побочные эффекты от препаратов.

Российский диктатор Владимир Путин «стал замкнутым, так как страдает от побочных эффектов лечения, из-за которого у него кружится голова и появляется слабость». Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Изменившееся поведение российского диктатора издание связывает с новым лечением диктатора.

«Путин проходит курс лечения препаратами, которые помимо лечебного действия вызывают слабость, головокружение, [и] отсутствие аппетита, что не лучшим образом сказывается на его психоэмоциональном состоянии», — сообщает таблоид.

Издание пишет, что глава Кремля якобы никого лично не принимает.

Ранее сайт Charter97.org писал, чем может быть болен Путин.

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