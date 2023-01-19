Польский генерал озвучил один из сценариев повторного наступления РФ 1 19.01.2023, 15:21

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Кремль начал концентрировать войска в трех местах.

Сегодня наступает решающий и предположительно переломный момент в войне между Украиной и Россией. Кремль может готовить наступление со стороны Воронежа, Курска и Брянска.

Об этом заявил генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными силами Польши в интервью BBC.

По словам Скшипчака, после поражения России в весенней и летней кампании, враг начал концентрировать войска в районе Брянска, Курска и Воронежа. Сейчас там сосредоточено большинство из 300 тысяч солдат, которых набрали во время массовой мобилизации.

По мнению генерала, Кремль может снова ударить по Украине именно с этого направления и двинуться на юг. При этом сценарии под ударом могут оказаться Полтава и Днепр. Вероятно российский диктатор Владимир Путин не пойдет на Киев, а воспользуется стратегией малых шагов, которую он применил в 2014 году во время оккупации Луганска и Донецка.

Далее, возможно, Россия будет пробовать захватить части Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Однако, удастся ли это врагу, будет зависеть от помощи, которая предоставляется Украине.

«Это похоже на то, когда врач дает больному лишь несколько капель лекарства вместо полноценного лечения», - отметил генерал.

Из-за высокой вероятности повторного наступления России в ближайшие два-три месяца, Украине необходимо передать больше танков, бронетехники и дальнобойных ракет, которые стреляют на 300 и более километров.

Как пояснил генерал, ВСУ могли бы наносить ракетные удары по скоплениям российских войск, которые готовятся к наступлению и таким образом сорвать планы Кремля. Однако, Украина не может наносить такие удары из-за отсутствия соответствующего оружия.

Генерал отметил, что поскольку Запад так и не решился закрыть небо над Украиной, ВСУ приходится самостоятельно защищаться от ударов с воздуха, в связи с чем нужно готовиться к тому, что Россия во время наступления может использовать гораздо больше своих самолетов.

Скшипчак добавил, что Украине нужны дальнобойные ракеты, чтобы сбивать те самолеты еще на старте над территорией России или Беларуси, поскольку это ее право на самозащиту.

Относительно риска открытого наступления со стороны Беларуси, генерал отметил, что если бы белорусскую армию можно было бы задействовать в войне, это давно произошло бы.

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