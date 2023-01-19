В Гродно здание продавали за $3 миллиона, а теперь отдают почти даром 1 19.01.2023, 15:23

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Оно построено в стиле конструктивизма.

В Гродно опять выставят на торги историческое здание Дома офицеров на улице Ожешко. До этого постройку в стиле конструктивизма пробовали продать уже 20 раз, но покупателей так и не находилось. Теперь городские власти решили пойти ва-банк. Здание, которое еще несколько лет назад продавалось за 2,9 миллиона долларов, теперь готовы отдать за… 37 рублей. Правда будущий покупатель будет обязан выполнить несколько условий, пишет realt.by.

Новый собственник объекта площадью более 5 тысяч «квадратов» будет обязан разработать проект реконструкции и снести пристройку, возведенную в советскую эпоху. Причем провести демонтаж нужно за 6 месяцев с момента утверждения проектной документации. Сам же Дом офицеров необходимо будет реконструировать в течение 4 лет с момента заключения договора купли-продажи.

Что касается назначения, то здание в историческом центре Гродно может стать развлекательным центром, гостиницей, рестораном или магазином. Точная дата аукциона еще не известна. Проводить торги будет, как и прежде, комитет «Гроднооблимущество».

Впервые здание на улице Ожешко, 30 выставили на торги в ноябре 2015 года по начальной цене в 5,15 миллионов деноминированных рублей (на тот момент 2,96 миллиона долларов). Через пару лет начальный ценник сократился на 80% и составлял уже 1,26 миллиона рублей. Последние торги по продаже Дома офицеров были назначены на февраль прошлого года с начальным ценником в 773 тысяч рублей. Однако и они не состоялись.

Справка

Здание 1935 года построено в стиле польского конструктивизма. Сперва там был Дом стрелка. После 1939 года — Дом офицеров. В 1973 году к зданию пристроили спорткомплекс и концертный зал на 800 мест. В последние годы постройка не используется и ветшает.

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