Украинский спецназ разгромил россиян из минометов под Кременной 19.01.2023, 15:28

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Опубликовано видео боя.

Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) обнаружили в районе Кременной Луганской области российских оккупантов, завязался бой.

Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.

«Во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины наткнулись на скопление сил противника», - говорится в сообщении.

Как рассказывают военные, операторы Сил специальных операций приняли решение вступить в бой.

«Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов», - добавляют в ССО.

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