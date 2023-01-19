Украинский спецназ разгромил россиян из минометов под Кременной
- 19.01.2023, 15:28
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Опубликовано видео боя.
Военнослужащие Сил специальных операций (ССО) обнаружили в районе Кременной Луганской области российских оккупантов, завязался бой.
Об этом сообщает Telegram Сил специальных операций ВСУ.
«Во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины наткнулись на скопление сил противника», - говорится в сообщении.
Как рассказывают военные, операторы Сил специальных операций приняли решение вступить в бой.
«Огневое поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов», - добавляют в ССО.