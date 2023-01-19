В Беларуси судят певицу, задержанную за песню «Океана Эльзы»6
- 19.01.2023, 15:37
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Hа Мерием Герасименко было заведено уголовное дело.
В суде Центрального района Минска сегодня начали судить певицу Мерием Герасименко. Ее обвиняют по статье 342 УК РБ — организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.
Мерием задержали после концерта в баре «Банки-бутылки» на Зыбицкой, во время которого она спела песню «Океана Эльзы».
Hа нее завели уголовное дело за участие в протестах в 2020 году.