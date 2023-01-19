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Лукашенко поделился с Лавровым своими больными фантазиями об Украине

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  • 19.01.2023, 15:49
  • 8,966
Лукашенко поделился с Лавровым своими больными фантазиями об Украине
фото: ТАСС

Запад якобы использует Киев против Беларуси.

Лукашенко на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Запад якобы пытается «использовать» Украину против Беларуси, но она «пока держится».

«Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи. Тоже знаете кто», — сказал Лукашенко.

Ранее сайт Charter97.org писал, что Лукашенко заявил Лаврову, что «выполнит все обещанное РФ»..

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