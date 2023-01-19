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В Брестской области в подвале жилого дома найдены макеты авиабомб

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  • 19.01.2023, 16:06
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В Брестской области в подвале жилого дома найдены макеты авиабомб

Боеприпасы передадут группе разминирования.

В подвале многоквартирного жилого дома в Белоозерске Брестской области были обнаружены три металлических предмета, внешне напоминающие боеприпасы.

К месту находки выехал начальник группы территориальной обороны военного комиссариата Березовского района. По прибытии было установлено, что найденные предметы являются практическими авиабомбами П-50, которые используются для обучения навыкам бомбометания, и опасности не представляют.

Сотрудники военкомата изъяли обнаруженные учебные боеприпасы.

В дальнейшем они будут переданы группе разминирования.

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