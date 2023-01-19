Сколько батарей Patriot нужно Украине, чтобы закрыть небо
- 19.01.2023, 16:15
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Военный эксперт назвал цифру.
Западные партнеры активизировали военную помощь Украине, в которую вошли системы ПВО Patroit. Чтобы закрыть небо, Украине нужно в несколько раз больше батарей, чем получит страна, но начало положено мощное.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан. Он убежден, что война с Россией будет продолжаться около 10 лет и продолжится с теми странами, на которые она распадется.
По словам Свитана, для того чтобы полностью закрыть небо над Украиной нужно 2 комплекса ПВО Patriot. Один такой комплекс насчитывает 8 – 9 батарей. В целом Украина нуждается от 16 до 18 батарей Patriot, считает спикер.
«Пока нам передают три. Поэтому можно рассчитывать, что эти три батареи прикроют, например площадь с большим населенным пунктом. Хотя бы 1 – 2, возможно, 3 аэродрома возьмут под контроль», – заметил военный эксперт.
Он добавил, что начало хорошее, но Украина нуждается, как минимум, в 6 раз больше таких батарей.
Что нужно, кроме Patriot
Свитан подчеркнул, что любое ПВО должно быть много эшелонировано. Она должна начинаться с мобильных огневых групп, то есть с пулеметов, «зениток», ПЗРК армейского уровня, и заканчиваться теми же Patriot.
«Однако хотелось бы больше, ПВО DHAAD, израильские «Хэц», но я не думаю, что такого уровня оружие нам передадут. Спасибо хотя бы за Patriot. Три батареи – это очень хорошо на старте. Я думаю, что в течение года мы получим хотя бы один комплекс и развернем на его базе хорошую систему противовоздушной обороны», – сообщил военный.