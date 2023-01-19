«Ник и Майк»: Лукашенко продемонстрировал неприкрытый страх 2 19.01.2023, 16:22

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Фото: AFP

Диктатор лебезил перед Лавровым.

Telegrаm-канал «Ник и Майк» прокомментировал встречу Лукашенко и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Минске:

— Синхронно с Лавровым бывший президент России, а ныне просто алкоголик Медведев допустил проигрыш агрессора в войне, после чего придется напоследок шарахнуть ядерной бомбой. Тем самым нарратив изменился с «не мешайте нам наступать, а то мы» на «не громите нас до основания, а то мы».

Оба нарратива уже не сильно впечатляют нормальное мировое сообщество. Именно поэтому в ближайшие 10 дней ожидаются один за одним новые пакеты военной помощи Украине (бронетехника, дальнобойная артиллерия, новые ракетные системы, ПВО). За скобками пока только авиация и корабли. Отдельно здесь отметим позицию «восхищенных болгар», которые оказались не такими уж восхищенными, а снабжали Украину дизельным топливом и боеприпасами почти год.

И вот на этом фоне синепалый синегуб сегодня лебезил перед посланцем из Кремля (над которым еще недавно позволял себе издеваться либо игнорировать его визиты в Минск). Лепетал о том, что хунта полностью разделяет цели «специальной военной операции» (но назвать хоть одну не может, равно как и четыре позиции показать). Заверял в том, что выполняет все свои обещания в отношении содействия российским агрессорам.

Про Украину получился неловкий пассаж — крайне неудачно похвалил за то, что не ведутся «на провокации Запада» и не начали наказывать за соагрессию. Мы давно перестали искать логику в высказываниях синепалого сумасшедшего. Но здесь неприкрытый страх перед тем, что ответка рано или поздно прилетит (украинцы лучше других помнят, кто и откуда наступал и запускал ракеты), и никакая ПВО, а уже тем более ГУБОПиКи не спасут ржавые яйца.

Вот и приходится лебезить перед Лавровым, сдавая остатки суверенитета в обмен на несколько месяцев царствования. И одновременно выявлять граждан «украинского происхождения» по всей стране в параноидальной попытке оценить масштабы тех, кто будет искренне радоваться победе Украины.

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