ВСУ разгромили российскую технику и группировку оккупантов на Кинбурнской косе 19.01.2023, 16:29

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Идут ожесточенные бои.

Украинские бойцы разгромили российскую технику и группировку оккупантов на Кинбурнской косе. Об этом заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает для того, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна и за прошедшие сутки есть уничтожение автомобильной техники и до 10 единиц врага. Это говорит о том, что покоя им там нет», — подчеркнула Гуменюк.

Пока войска РФ имеют сухопутный коридор доступа на Кинбурнскую косу, как отмечает Гуменюк, они могут наносить удары по Очаковской громаде.

Кинбурнская коса — последний участок Николаевской области, который не находится под контролем Украины.

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