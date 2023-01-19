Журналисты сравнили цены на одни и те же продукты в разных торговых сетях Беларуси 19.01.2023, 16:44

Где дешевле?

Сколько стоят одни и те же продукты в разных торговых сетях Барановичей и где выгоднее закупаться?

Журналисты городского блога bar24.by отправились в рейд, чтобы ответить на этот вопрос.

В список продуктов внесены товары, которые, конечно, не покупаешь ежедневно, но 1-2 раза в месяц – точно. А что-то и чаще.

Мониторинг проводили в магазинах трех торговых сетей: «Корона», «Евроопт» и «Белмаркет».

В «Евроопт» за фаршем, в «Корону» – за картошкой

В магазине «Евроопт» выгоднее всего покупать куриный фарш – 10,79 рубля за килограмм, и растворимый кофе «Jacobs» (баночка в 95 грамм) – 9,45 рубля.

В «Короне» дешевле покупать творожок «Савушкин» – его стоимость 1,2 рубля, шампанское «Советское» полусухое (7,79 руб.) и картофель (85 копеек за килограмм).

А что в «Белмаркете»?

В январе в магазине «Белмаркет» оказалось больше всего товаров, которые дешевле, чем в двух других торговых сетях.

Выгоднее на 16 января в этом торговом заведении покупать Чай черный «Tess» (25 пак.) – 3,99 рубля, бананы – 4,99 за килограмм, яблоки – 2,5 рубля за кило, и красную рыбу (200 грамм) – 14,4 рубля.

Итоговый чек

После окончательного подсчета оказалось, что дешевле корзина продуктов по нашему списку в «Белмаркете» – сумма за все покупки составила 63,74 рубля. На 4,4 рубля дороже вышел чек в «Евроопте» – 68,14. В «Короне» за все пришлось бы отдать 69,67 рубля.

Стоимость в разных магазинах Барановичей, 16 января 2023 года, в руб.

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