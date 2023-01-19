Последняя надежда Путина 2 Владимир Огрызко

19.01.2023, 16:45

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Владимир Огрызко / Главред

Как прочли сигналы главы Кремля на Западе?

Я слушаю выступления Путина не потому, что мне это нравится, а потому, что вынужден. Делаю это с отвращением, но что поделаешь. В своем выступлении 18 января Путин повторил стандартную кремлевскую ложь о том, что Россия начала «СВО» в Украине якобы для того, чтобы прекратить происходящие с 2014 года боевые действия на Донбассе. В том, что он сказал, это дело не только в том, что это ложь, но немного глубже. Путин лично, и это уже давно, живет в параллельной реальности. Этого мы не можем представить, потому что стараемся объективно смотреть на вещи и стоим обеими ногами на грешной земле. Он от этой земли уже давно оторвался, оторвав и свое окружение, и, что самое досадное, свое население.

Ведь что происходит? Сверху идут месседжи, каким образом нужно врать. Эта ложь идет через ближайшее окружение, затем посылается на пропагандистские информационные каналы, через них она забивает мозг каждого рядового россиянина. А потом возвращается назад, когда эти самые рядовые россияне на всех возможных и невозможных мероприятиях кричат то, что хочет услышать Путин.

И здесь срабатывает интересный механизм, когда тот, кто передавал информацию вниз, получив ее с того же низа, начинает в нее так же верить. И это заколдованный круг, который отрывает собственно не только Путина, но и их всех, от того, что реально происходит за окном.

Я недавно общался с одним коллегой. Он сказал: вы знаете, мне происходящее в России напоминает цирк. Вопрос в том, что и сам кролик, извлекаемый из цилиндра, и сам факир, и зрители, а главное, что и директор цирка, верят, что кролик появляется с помощью волшебства.

То, что говорит Путин, он верит этому на 99%. Он верит в то, что украинцев нет. Почему? Потому что он в свое время послал этот месседж вниз, месседж там пожил, поработал, завоевал 80% поклонников, и вернулся ему обратно. И Путин считает, что это так. Почему Путин послал такой месседж? Это уже надо копать глубже — почему он начитался неадекватных книг, кто ему это нашептывал, зачем? Но Путин живет в совершенно ином мире. И в этом мире он выдает то, что считает верным.

Когда вы смотрите не только Путина, но и российские паблики, то вы видите, что даже рядовые россияне считают, что они нас пришли освобождать. Вот в чем трагедия.

Но этим своим выступлением Путин посылает сигналы и в Вашингтон, на коллективный Запад. Как же их прочли там?

Ответ прозвучал 18 января от Генсека НАТО Йенса Столтенберга: давайте будем понимать, что критический момент есть уже сегодня и делать правильные выводы — чем больше оружия, тем быстрее победа. Поэтому Путин сейчас может говорить о чем угодно. На Западе уже не верят ни одному его слову. Эти страшилки о мобилизации — то 500 тыс., то больше, военных специалистов не пугают. Этому есть две причины. Такую орду не только нужно пригнать на пункты сбора, но и одеть, накормить, разместить, а затем научить обходиться, по меньшей мере, с АК. Но поскольку Путин бегает по миру и просит все у тех стран, где еще может, то это значит, что ничего, кроме пушечного мяса у него не осталось. И именно на это мясо у него последняя надежда. Можно просто заваливать трупами украинский фронт и таким образом пытаться переломить ход событий. Я в таких случаях только прошу господа Бога, чтобы у каждого нашего защитника на фронте вместо двух рожков было 8−10. Когда первые два заканчиваются, чтобы не ждать, пока привезут сдачу.

Да, нам надо понимать, что тактика российская изменилась, но мы должны быть готовы, что эта утилизация должна перейти на промышленные масштабы. Если для россиян человеческая жизнь ничего не стоит, то они должны нести за это ответственность.

Владимир Огрызко, «Новое время»

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