закрыть
19 января 2023, четверг, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Минском фура влетела в трактор

1
  • 19.01.2023, 16:55
  • 4,844
Под Минском фура влетела в трактор

Тракторист погиб.

Под Минском произошло ДТП со смертельным исходом. В Трагедия случилась сегодня около 13:30

При подъеме с дороги М-4 «Минск-Могилев» на трассу М-1 «Брест — Минск — граница РФ» водитель не предоставил преимущество в движении попутному грузовику DAF с прицепом, за рулем которого находился 56-летний водитель.

Транспортные средства столкнулись и опрокинулись, фура — с выездом на встречную полосу. Водитель трактора погиб.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников
Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип