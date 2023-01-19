Под Минском фура влетела в трактор 1 19.01.2023, 16:55

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Тракторист погиб.

Под Минском произошло ДТП со смертельным исходом. В Трагедия случилась сегодня около 13:30

При подъеме с дороги М-4 «Минск-Могилев» на трассу М-1 «Брест — Минск — граница РФ» водитель не предоставил преимущество в движении попутному грузовику DAF с прицепом, за рулем которого находился 56-летний водитель.

Транспортные средства столкнулись и опрокинулись, фура — с выездом на встречную полосу. Водитель трактора погиб.

На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

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