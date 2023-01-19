Экс-глава НОК Беларуси: Все возвращается к формату «спартакиад колхоза» 3 19.01.2023, 17:06

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Анатолий Котов

В Беларуси идет тотальная деградация спортивной отрасли.

Экс-генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов рассказал «Солидарности» про актуальную ситуацию в белорусском спорте:

— За исключением нескольких видов спорта, в Беларуси идет тотальная деградация спортивной отрасли. Потому что сделали ставку на лояльность, а она никогда не приносит плодов. Зато соревнований уровня СНГ будет много — как раз сейчас НОК Беларуси утвердил состав делегации на зимние игры «Дети Азии», в августе состоятся очередные игры СНГ в Минске... Все возвращается к формату «спартакиад колхоза», — заявил эксперт.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Беларусь и РФ исключили из списка стран-вещателей Олимпийских игр ближайших десяти лет.

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