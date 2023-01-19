В Витебске инвалида по слуху осудили за «оскорбление Лукашенко» 1 19.01.2023, 17:30

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Дениса Ховханова приговорили к к одному году и двум месяцам колонии.

В Октябрьском суде Витебска осудили Дениса Ховханова по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко). Судья Снежана Киндеева приговорила мужчину к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии в условиях общего режима, пишет правозащитный центр «Весна».

Ховханова обвинили в том, что он со своего мобильного телефона под постом в телеграм-канале оставил комментарии, которые суд счел как «негативно оценивающие, унижающие авторитет, честь и достоинство Лукашенко». В материалах дела имеется идентификационный номер его телеграм-аккаунта и абонентский номер.

Свидетелем по делу выступал сотрудник ГУБОП, установивший, что мужчина под псевдонимом оставил комментарии в Telegram. Также свидетелем на процессе выступил однокурсник Ховханова, который сообщил, что «слышал неоднократно от него негативные высказывания в адрес Лукашенко. Также видел, как Ховханов в мессенджере Telegram просматривал ролики, критикующие Лукашенко».

Мобильный оператор МТС предоставил следствию данные, согласно которым абонентский номер мужчины в инкриминированное время работал по месту его жительства.

В процессе участвовал переводчик с языка жестов, так как Ховханов имеет группу инвалидности по слуху. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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