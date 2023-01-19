ВСУ из «Джавелина» уничтожили опорный пункт россиян в Луганской области 19.01.2023, 17:36

2,748

иллюстрационное фото

Видеофакт.

В Белогоровке Луганской области украинские военные уничтожили позицию оккупантов вместе с БК с помощью FGM-148 Javelin.

Видео успешной атаки опубликовал телеграм-канал «СтратКом ВСУ».

«Белогоровка, Луганская область... С помощью FGM-148 Javelin была поражена российская позиция, на которой в это время находилось транспортное средство, вероятно привезшее БК. Теперь ни позиции, ни БК у оккупанта», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».