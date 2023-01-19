Опубликованы яркие кадры тренировок бойцов ВСУ в Британии
- 19.01.2023, 17:58
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Украинские военные отрабатывают навыки ведения боя в населенных пунктах.
Бойцы ВСУ проходят обучение в Великобритании. Украинские военные развивают навыки для ведения боев в условиях населенного пункта.
«В ходе учений мирового уровня под пристальным присмотром инструкторов британской армии применяются комбинированные маневры вооружения с бронетехникой, пехотой, экспертами по взрывотехнике и даже рабочими собаками», - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Кроме того, Генштаб показал яркие кадры, снятые на учениях украинских бойцов в Британии.