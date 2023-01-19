Могилевчанка «унизила честь и достоинство» Лукашенко 6 19.01.2023, 18:29

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Фото: Getty Images

Ее осудили на 1,5 года колонии.

В Могилеве сегодня незаконно осудили женщину, которая «негативно высказалась о Лукашенко».

Об сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

46-летняя женщина «унизила честь и достоинство» диктатора в Facebook.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 368 УК Беларусь (Оскорбление Лукашенко) и приговорил к 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Телефон обвиняемой конфискован в доход государства как средство совершения преступления.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Витебске инвалида по слуху осудили за «оскорбление Лукашенко».

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