Могилевчанка «унизила честь и достоинство» Лукашенко

Могилевчанка «унизила честь и достоинство» Лукашенко6
- 19.01.2023, 18:29
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Ее осудили на 1,5 года колонии.
В Могилеве сегодня незаконно осудили женщину, которая «негативно высказалась о Лукашенко».
Об сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
46-летняя женщина «унизила честь и достоинство» диктатора в Facebook.
Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 368 УК Беларусь (Оскорбление Лукашенко) и приговорил к 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Телефон обвиняемой конфискован в доход государства как средство совершения преступления.
Ранее сайт Charter97.org писал, что в Витебске инвалида по слуху осудили за «оскорбление Лукашенко».