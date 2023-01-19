Из империалистической в мафиозную Андрей Пионтковский

19.01.2023, 18:43

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Андрей Пионтковский

На прошедшей неделе под бункерным ковром ожесточилась схватка.

Нет, не породистых черчиллевских бульдогов, а отвратительных путинских крыс или скорее даже мышей, до которых за 105 лет своей власти доколебалисьсь кремлевские правители.

В четверг я анонсировал тему своего субботнего стрима «Первое аппаратное поражение Пу за 23 года его власти». Но говорить мне пришлось уже о двух поражениях диктатора на фоне триумфального выступления Пригожина в якобы Соледаре.

Но сначала о природе давно назревавшего конфликта. В любом фашистском государстве, терпящем военное поражение (сталинский СССР 1941 года, гитлеровская Германия 1944-го, путинская Дзюдохерия 2022-го), неизбежно возникает классический вопрос: кто виноват в катастрофе — фюрер или неспособные выполнить его гениальный замысел никчемные генералы?

Наш недофюрер прекрасно понимал грозящую ему лично опасность и сразу же после «жеста доброй воли» спустил с поводка преданных ему лично (как он полагал) псов — хозяев частных армий Пригожина и Кадырова. Оба с подачи Верховного главнокомандующего обрушились с беспрецедентным лаем в воюющей стране на министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова.

Из пула прикормленных «легендарных военкоров» раздавались призывы разжаловать бездарных (что совершенно справедливо!) генералов, отправить их босиком на фронт искупать кровью совершенные ими преступления. Кадровым успехом «парамилитариев» стало создание должности «Командующего Объединённой военной группировкой на Украине» и назначение на нее близкого им генерала Суровикина, что означало резкое понижение статуса Герасимова. Тем самым виновные в поражениях были как бы названы и могли готовиться повторить судьбу генерала Павлова и его коллег. (Всего в первые месяцы войны Сталин расстрелял более 50 генералов.)

Вошедший в раж Пригожин публично нанес Начальнику Генштаба РФ несмываемое оскорбление. На следующий же день Верховный Главнокомандующий лично под камеру вручил пригожинскому назначенцу Суровикину орден святого Георгия, наглядно продемонстрировав, кто именно для него Святой Георгий.

Сплоченная корпорация шойго-герасимовских назначенцев не стала покорно дожидаться своей участи и нанесла ответный удар.

Примерно представляю себе, какие аргументы нашли Шойгу-Герасимов, чтобы убедить фюрера отказаться от ставки на главаря боевиков-уголовников. Думаю, они ознакомили Пу с подборкой неосторожных высказываний и пиар-акций честолюбивого Пригожина, выдававших его амбиции, явно простирающиеся за пределы чисто военной сферы.

89 лет назад аналогичный конфликт между рейхсвером и лидером гитлеровских штурмовиков СА Ремом окончился весьма печально для последнего. Гитлер послал в камеру своему личному другу пистолет с одним патроном. Но наш Рем на поверку оказался покруче, а наш Путлер пожиже.

Показательно, что судьбоносное решение о перестановках в военной верхушке было довольно кисло встречено пропагандонами, не получившими сверху директивных темничков. МО РФ два дня опровергало пригожинские победные рапорты о взятии Соледара. Но на третий день легендарный дегенерат Коношенков зачитал с выражением свое огромное заявление о взятии Соледара, весь пафос которого заключался в том, что Пригожина там рядом не стояло. Оскорбленный Пригожин потребовал личной встречи с фюрером и получил ее. Вот подобострастный репортаж его поклонников:

«Евгений Пригожин летит транспортным самолетом в Санкт-Петербург на встречу с Путиным. На борту ещё несколько бойцов ЧВК «Вагнер», 6 раненых парней летят на протезирование. Вся группа, включая Пригожина, ест холодную курицу и бургеры из фастфуда. Все спят на матрасах по лавкам грузового самолёта. Маски сброшены: кто в частном джете на Мальдивах, а кто в грузовом между Питером и передовой. Кто с нами. А кто против нас».

На этой встрече Пригожин взял частичный реванш. Он заставил Пу заставить генералов выдавить из себя унизительное после всего сказанного ими ранее заявление о «героических воинах-добровольцах ЧВК «Вагнер», сыгравших огромную роль в ходе уличных боев в г. Соледар».

Вернувшийся в «Соледар» Пригожин произнес в субботу, стоя на фоне каких-то развалин, вдохновенный спич о «самой сильной армии в мире — ЧВК «Вагнер».

Основные итоги прошедшей недели. Две конфликтующие группы российских военных преступников — генеральская корпорация и уголовная корпорация — не смогли разрешить свой спор в ту или иную сторону и ненавидят теперь друг друга еще с большей силой. Война сук и воров будет продолжена.

По завету В.И. Ленина война империалистическая перерастает нет, не в гражданскую войну (для этого в России просто нет достаточного количества граждан), а в войну мафиозную. А вот количество мафиозных группировок возрастает постоянно. Как грибы после дождя появляются новые ЧВК. Их уже более десятка. (Включая ЧВК Министра обороны Шойгу!) Они не нужны для войны с Украиной. Создающие их акторы, обладающие собственными силовыми ресурсами, и не собираются вечно воевать с Украиной. Они, так же как и Пригожин, и Герасимов, понимают, что война с Украиной проиграна. Они разминают свои мускулы и меряются своими членами (как замечательно сказал об этом сам Пригожин) в предчувствии гражданской мафиозной войны за власть и громадную собственность, которая останется бесхозной на развалинах путинской клептократии. С Украиной воюет сейчас, по большому счету, только один недочеловек. Кстати, самый богатый в мире. Тот самый, о котором я 23 года назад сказал: путинизм — это контрольный выстрел в голову России.

Сакральности власти этого субъекта был нанесен в последние дни серьезный ущерб. Дважды он вынужден был прогнуться под давлением противоборствующих мафиозных групп. Дважды опущенный пахан — это уже не совсем пахан для всех ключевых игроков. В новой перспективной для них повестке дня он неизбежно становится все менее актуальным.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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