Украинский эксперт рассказал о конфликте между Песковым и Пригожиным 2 19.01.2023, 18:56

8,184

Дмитрий Песков

Фото: EPA

Скандал разгорелся из-за Соледара.

Информацию о конфликте между главой пресс-службы Кремля Дмитрием Песковым и главой ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным Олег Жданов озвучил в очередном аналитическом видео на Youtube-канале

«Помните, я вам говорил, что поменялась полностью идеология у российской пропагандистской машины? Они сейчас хотят полностью нивелировать заслуги частных военных компаний в плане успехов на линии фронта. Конфликт именно развивается на почве того, что Пригожин настаивает на том, что он взял Соледар (его армия взяла Соледар), а установка такая, что Соледар взяли десантники, российские регулярные части под командованием Герасимова и министра обороны Шойгу», - рассказал о новой риторике российских пропагандистов и ее причинах военный эксперт.

Затем Олег Жданов сообщил, какие могут быть последствия конфликта между Песковым и Пригожиным: «На этой почве развивается конфликт. К чему он приведет? Очень трудно сказать. Со стороны Кремля этот конфликт развевает Песков пресс-секретарь Путина. Он обвиняет Пригожина в разжигании этого конфликта и нежелании признать заслуги министерства обороны РФ в захвате Соледара. Пригожин отстаивает свою точку зрения, что Соледар взял он со своими наемниками частной военной компании «Вагнер». Дай Бог. Пусть дерутся. Чем больше они будут скубать друг друга, тем лучше для нас. В стане противника крики и паника».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».