Тренер, который угрожал Тимановской, обвинен в нарушении Кодекса добросовестности 2 19.01.2023, 19:01

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Юрий Моисевич

Моисевичу предъявлено обвинение.

Подразделение по обеспечению честности в легкой атлетике (AIU) предъявило обвинение белорусскому тренеру Юрию Моисевичу за нарушения Кодекса добросовестности World Athletics, связанные с отстранением спринтера Кристины Тимановской от Олимпийских игр 2020 года в Токио в августе 2021.

— Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике на Играх, был обвинен в нарушении следующих стандартов добросовестности в Кодексе добросовестного поведения: Честность (Правило 3.3.1), Достоинство (правило 3.3.10) и Защита репутации (правило 3.3.17).

Участие Тимановской в беге на 200 метров среди женщин было приостановлено после того, как она раскритиковала в социальных сетях тренерский штаб белорусской легкой атлетики за то, что он без ее ведома включил ее в эстафету 4×400 метров.

AIU заявил, что в отношении этих обстоятельств отстранения Тимановской из Олимпийских играх, Моисевич действовал нечестно и недобросовестно; не смог защитить достоинство спортсмена, и его действия представляли собой словесное и психическое домогательство; и что он навлек на легкую атлетику в целом дурную славу, — говорится в заявлении AIU.

— Важная роль AIU заключается в защите спортсменов и защите их от притеснений. AIU тщательно расследовал этот вопрос и считает, что есть повод ответить за нарушение Кодекса добросовестного поведения, — сказал глава AIU Бретт Клотье.

Этот вопрос был передан в AIU Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирной федерацией легкой атлетики 30 сентября 2021 года. Мойсевич был одним из двух белорусских чиновников, чья олимпийская аккредитация была отозвана МОК в связи с этой ситуацией.

Другому чиновнику, Артуру Шумаку, обвинения предъявлены не были.

Как писал сайт Charter97.org, Юрий Моисевич матом угрожал бегунье Тимановской.

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