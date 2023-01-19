Иран не признал вхождение в состав России Крыма и других оккупированных регионов 15 19.01.2023, 19:08

5,686

Иран разделяет принципы международного права и признает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Иран разделяет принципы международного права и признает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил глава МИД страны глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в эфире TRT World.

«Мы не ищем двойных стандартов. Мы против войны в Ираке, Йемене, Палестине и Афганистане, и точно так же мы против войны и перемещения людей в Украине. С другой стороны, мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права», — сказал он.

По словам министра, именно по этой причине Иран не признал оккупацию РФ Крыма, а также Луганской и Донецкой областей, «несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой».

Абдоллахиан также сказал, что Иран выступает против войны в Украине и сосредоточен на политических решениях конфликта.

«Когда мы говорим, что война не является решением в Украине, мы имеем в виду это, и мы считаем это фундаментальной политикой, и мы полагаемся на это, — сказал глава иранского МИДа. — Мы приложили немало усилий для посредничества между Киевом и Москвой на уровне министров иностранных дел и президентов и надеемся, что в скором времени на Украине наступит мир, а войне положен конец».

После начала войны в Украине Иран стал одни из немногих союзников России. Тегеран снабжал Россию своими дронами-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136. Россия использовала их для атак на украинские объекты критической инфраструктуры с августа 2022 года. В обмен на дроны Россия передает Ирану современное вооружение, в том числе вертолеты и системы ПВО, сообщал в конце декабря телеканал NBC News.

Кроме того, страны обсуждали совместное производство беспилотников на территории России, говорил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».