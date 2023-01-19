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На свободу вышел политзаключенный Володар Цурпанов

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  • 19.01.2023, 19:35
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На свободу вышел политзаключенный Володар Цурпанов
Володар Цурпанов

Он полностью отбыл срок.

19 января на свободу вышел политзаключенный Володар Цурпанов. Он полностью отбыл срок: провел за решеткой 1 год 11 месяцев и 14 дней.

Цурпанову 60 лет. Он был одним из лидеров протестов в Могилеве в 2020-м. В июне 2021-го суд Круглянского района осудил его на 2 года колонии общего режима «за уклонение от отбывания наказания в исправительном учреждении открытого типа».

Ранее Володар Цурпанов был осужден на три года «химии» за «оскорбление судей». Основанием для нового уголовного дела против политзаключенного стало «нарушение правил внутреннего распорядка в учреждении» — якобы сотрудники неоднократно видели, как мужчина сидел и лежал на кровати в неразрешенное время, не застилал должным образом свое спальное место.

Сначала Цурпанов находился в исправительной колонии № 3 «Витьба», где его помещали в штрафной изолятор. В апреле 2022 года политзаключенному усилили наказание и перевели на тюремный режим в Гродно.

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