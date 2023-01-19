В Боровлянах мужчина подрался со шлагбаумом 2 19.01.2023, 19:54

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Он нанес свыше 20 ударов по устройству.

Житель Минска за «драку» со шлагбаумом стал фигурантом уголовного дела, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел в деревне Боровляны вблизи Минска на улице Фрунзенская, 39. В милицию поступила информация о том, что неизвестный повредил шлагбаум во дворе дома. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось найти виновного.

Выяснилось, что пьяный 53-летний минчанин в тот вечер возвращался от друга. И когда он проходил рядом со шлагбаумом, устройство задело его при закрывании. Мужчина решил отомстить «обидчику».

Сначала минчанин несколько раз ударил шлагбаум и ушел. Но спустя время вернулся и продолжить «избивать» механизм. Всего было нанесено свыше 20 ударов по устройству. Ущерб составил около 1000 белорусских рублей (около 395 долларов в эквиваленте. - Прим.).

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