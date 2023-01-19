Кыргызстан проводит дерусификацию 19.01.2023, 20:15

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Страна намерена заменить русский язык на кыргызский как официальный во всех учреждениях, организациях и на предприятиях.

Парламент Кыргызстана одобрил в первом чтении законопроект «О государственном языке Кыргызской Республики». Согласно новому закону, кыргызский язык станет официальным и рабочим для государственных органов.

Об этом сообщает «Азаттик Уналгисы».

Как отмечается, депутаты отметили необходимость предоставления методики, направленной на легкое и эффективное изучение кыргызского языка.

В случае принятия нового закона в полном объеме государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, независимо от форм собственности, будут обязаны вести свою деятельность на кыргызском языке.

Также законопроектом предусмотрено, что подготовка и проведение выборов, референдумов, ведение судопроизводства, деятельность правоохранительных органов, заключение международных договоров, написание нормативных актов, документооборот должен осуществляться именно на кыргызском языке.

Особое внимание уделяется названиям предприятий, наименованию государственных учреждений, географическим названиям и товарным знакам. Все они должны быть на кыргызском языке.

Напомним, 23 сентября 1989 года в Кыргызстане был принят закон о государственном языке. Кыргызский язык является государственным, а русский – официальным, поэтому документооборот в учреждениях и на предприятиях ведется преимущественно на русском языке, встречи проходят на русском.

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