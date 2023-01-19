Девять стран Европы подписали «Таллиннскую декларацию» 6 19.01.2023, 20:57

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Она предусматривает беспрецедентную военную помощь Украине.

Министры обороны и представители министерств обороны девяти стран Европы во время встречи в четверг подписали «Таллиннскую декларацию», где содержится обязательство дальнейшей военной помощи Украине на фоне ее войны с РФ.

Как сообщает «Европейская правда», декларацию подписали министры обороны Великобритании Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, а также представители Дании, Нидерландов, Словакии и Чехии.

В документе подписанты осуждают «атаки России, направленные на терроризирование украинского народа, в частности преднамеренные атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, которые могут представлять военные преступления».

«Вместе мы продолжим поддерживать Украину в ее переходе от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. Объединяя усилия членов и партнеров Альянса, мы гарантируем, что глобальная военная поддержка будет максимально стратегической и скоординированной», - говорится в декларации.

Подписанты документа отмечают, что новый уровень поддержки Украины требует предоставления танков, противовоздушной и противоракетной обороны, которые действуют вместе с дивизионными артиллерийскими группами, и «последующим глубоким высокоточным огнем, позволяющим целенаправленно поражать российские логистические и командные узлы на оккупированной территории».

«Поэтому мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, в частности основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины», - подчеркивают подписанты «Таллиннской декларации».

Также они призвали других членов Североатлантического Альянса и партнеров «последовать своему примеру и как можно быстрее предоставить свои собственные запланированные пакеты поддержки для обеспечения победы Украины на поле боя в 2023 году».

Напомним, что ранее отдельные участники «Таллиннской декларации» уже объявили о своих пакетах военной помощи Украине. Дания передаст Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar; Эстония и Литва анонсировали рекордные пакеты помощи; а Великобритания, среди прочего, передаст Украине 600 ракет Brimstone.

Дополнительные объявления военной помощи ожидаются на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится в пятницу на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии.

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