Украина может получить сотни танков 1 19.01.2023, 21:34

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Литва анонсировала хорошие новости из «Рамштайна».

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что завтра во время «Рамштайна» станет известно, кто из стран отправит танки для Украины. Он также отметил, что речь идет о сотнях единиц бронетехники.

Об этом сообщает The Guardian.

«Некоторые из стран обязательно пришлют в Украину танки Leopard, это точно», – сказал Анушаускас.

Он рассказал, что на завтрашней встрече министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии несколько стран объявит об отправке танков Leopard 2 в Украину.

По словам премьер-министра, общее количество бронетехники, о которой объявят на завтрашней встрече, достигнет сотен.

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