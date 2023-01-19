В Минске пошел под снос долгострой «Гулливер» 19.01.2023, 21:41

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Фотофакт.

В Минске на улице Притыцкого начали сносить долгострой, который 10 лет назад обещал стать торгово-развлекательным центром «Гулливер».

Шестиэтажный ТРЦ «Гулливер» с магазинами, ресторанами, площадками для отдыха и подземным паркингом начинала строить одноименная компания, учрежденная двумя американскими фирмами. Генподрядчиком выступила компания компании «Арэса-Сервис».

Но в 2012 году иностранные инвесторы вышли из проекта. Чтобы завершить стройку, минчанам предложили стать соинвесторами и заплатить за торговые площади по коммерческой цене, которая, по словам дольщиков, равнялась $2,6 тыс. за «квадрат». Согласились около 50 человек.

А в 2015-м после банкротства застройщика они потеряли свои деньги, причем некоторые — больше миллиона долларов, об этом рассказывал realt.onliner.by. Долгострой законсервировали. В ноябре 2022 года минские власти приняли решение снести долгострой и возвести на этом месте жилой комплекс из шести домов — двух каркасных повышенной комфортности и четырех панельных столбиков производства МАПИД. Отмечается, что жилье достанется как очередникам, так и всем желающим.

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