Умер активист Виктор Колей 4 19.01.2023, 22:14

4,228

В нулевые он был заместителем председателя кампании «За свободное предпринимательство».

Объединенная гражданская партия сообщила о внезапной смерти своего активиста, члена Минской городской организации ОГП Виктора Колея. Ему было 60 лет.

Причиной смерти Виктора Колея стал осложненный аппендицит. По словам друзей, 3 дня он ходил в поликлинику, пока положили в больницу. Вчера, наконец, сделали операцию, но разрыв аппендикса уже произошел. А сегодня, не приходя в сознание, он умер.

Такая смерть стала совершенно неожиданной для его друзей и близких. Как написал один из друзей, политик и общественный деятель Сергей Возняк: «Еще в прошлую пятницу были вместе с ним в сауне, пили пиво, строили планы на будущее, шутили…»

Виктор Колей, занимавшийся бизнесом, был известен как активист демократического предпринимательского движения. В нулевые годы он был заместителем председателя кампании «За свободное предпринимательство».

Похороны Виктора Колея назначены на субботу, более точная информация будет позже.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».