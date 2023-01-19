Валентин Стефанович: Я не сдамся никогда

Валентин Стефанович: Я не сдамся никогда3
- 19.01.2023, 22:26
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Правозащитник уверен, что «скоро мы все увидимся и обнимемся».
Юрист Валентин Стефанович, заместитель руководителя правозащитного центра «Вясна», который в эти дни — на скамье подсудимых вместе с нобелевским лауреатом Алесем Беляцким и координатором кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимиром Лабковичем, прислал из заключения письмо на свободу, в котором кратко и емко прокомментировал процесс.
Правозащитник отметил, что судебное рассмотрение дела происходит в ускоренном режиме, и, очевидно, это не решение судьи. Но в то же время заверил:
«Я очень сильным себя чувствую сейчас. Я не сдамся никогда. Я их не боюсь. Верю, что скоро мы все увидимся и обнимемся».