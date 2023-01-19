В Сербии подали в суд на ЧВК «Вагнера» 2 19.01.2023, 22:58

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Из-за попыток вербовки сербов.

В Сербии подали иск в суд против частной военной компании «Вагнера». Причиной этого стали попытки вербовки сербов на войну против Украины.

Об этом заявил адвокат Чедомир Стойкович, сообщает Reuters.

Правозащитник отмечает, что судебный иск от имени сербских общественных структур подан не только против ЧВК «Вагнера». Среди ответчиков есть лица, которые, по мнению истцов, способствовали вербовке.

Reuters сообщает, что среди ответчиков есть России в Сербии Александр Боцан-Харченко и глава Агентства государственной безопасности и информации Сербии Александр Вулин.

«У нас есть обоснованные подозрения, что Вулин отдавал приказы, директивы и инструкции о том, что деятельность группы «Вагнера» в Сербии не должна прекращаться», — заявил адвокат Стойкович.

Посол РФ в Сербии обладает дипломатической неприкосновенностью и не может быть привлечен к ответственности в стране. Однако из-за этого ему могут приказать покинуть Сербию.

Бойцы частной военной компании «Вагнера», которой руководит «повар Путина» Евгений Пригожин, принимают активное участие в войне против Украины. В частности, в состав этой организации входят бывшие российские заключенные.

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