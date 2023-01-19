Литва хочет ужесточить меры по борьбе с контрабандой из Беларуси 5 19.01.2023, 23:08

Контрабанда сигарет в страну в 2022 году увеличилась на 28%.

Литва будет усиливать борьбу с контрабандой. Об этом заявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте.

Тенденции контрабанды, меры по борьбе с контрабандой и укрепление сотрудничества между ведомствами в предотвращении преступлений обсудили глава литовского МВД, руководство Госпогранслужбы, Таможенного департамента, полиции и Министерства финансов.

По данным пограничного ведомства, контрабанда сигарет усиливается, и в 2022 году она увеличилась на 28%. Основной поток контрабанды идет из Беларуси. В прошлом году пограничники перехватили рекордное количество контрабандных сигарет — более 4,3 млн пачек на сумму свыше 16,1 млн евро. Это самый большой годовой объем незаконных сигарет за более чем два десятилетия. Сумма перехваченного ущерба государству составила 14,3 млн евро.

«Инвестиции в охрану границ окупились не только в предотвращении нелегальной миграции, но и в борьбе с контрабандой. Хотя количество перехваченных контрабандных товаров достигло рекордного уровня, проблема сохраняется, и мы не можем расслабляться. Я могу заверить вас, что борьба с контрабандой будет только усиливаться. Борьба с контрабандой требует совместных мер и действий пограничников и таможенников, а также необходимого оборудования. Кроме того, мы должны усилить систему мотивации офицеров и обратить особое внимание на коррупционные связи в службе», — сказала Билотайте.

В период 2021-2022 годов, в ответ на волну мигрантов, была усилена охрана государственной границы: в рекордно короткие сроки был построен физический барьер, внедрены системы пограничного наблюдения, которые уже контролируют около 94% границы с Беларусью, а также инвестированы средства в повышение благосостояния и оснащение сотрудников погранслужб.

Однако тенденции контрабанды показывают, что объем сигарет, перевозимых поездами, растет: в 2022 году был выявлен 51 случай и изъято более 2,9 млн пачек сигарет на сумму 10,9 млн евро, что составляет более двух третей (67,2%) от объема изъятых сигарет. Количество случаев контрабанды через «зеленую» границу также растет. В 2022 году было выявлено 326 случаев контрабанды сигарет (по сравнению с 250 в 2021 году), однако объемы снижаются, и контрабанда осуществляется меньшими партиями.

Меняется и способ перевозки контрабанды: все чаще используются дроны. В 2022 году было выявлено 49 случаев контрабанды сигарет с их помощью, в то время как в 2021 году — только 17.

На встрече обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между Погранслужбой и Таможенным департаментом, а также возможности более эффективной синхронизации деятельности двух ведомств по борьбе с контрабандой. В ближайшее время будет подписан план совместных мер по предотвращению коррупции на 2023 год, сообщает пресс-служба МВД Литвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».